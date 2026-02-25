В Новороссийске отключат свет по ряду улиц 26 февраля

В Новороссийске запланировано отключение электричества на 26 февраля. Об этом уведомили в муниципальном центре управления.

По данным МЦУ, плановые и неотложные работы на электросетях будут проводиться в разных районах Новороссийска с у утра и до вечера. Согласно утвержденному графику, с 09:00 до 15:00 электричество будет отсутствовать по ул. Старочеркесская, Маркхотская, Тихоступа, Лермонтова, Пушкинская. С 09:00 до 17:00 отключение запланировано в хуторе Убых, а также в СОТ «Шиферник», «Коммунаровец», «Холодок», «Мечта» и других.

С 11:00 до 15:00 без света будут находиться жилые дома по ул. Снайпера Рубахо, Глухова и на пр. Ленина, с 15:00 до 17:00 отключение произведут в Мысхако на ул. Зеленая, Парковая, Садовая, Спортивная, Школьная, Шоссейная, пер. Зеленый.

София Моисеенко