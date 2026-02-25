В Первомайском районе Ростова-на-Дону отключили холодное водоснабжение

В Первомайском районе Ростова-на-Дону из-за аварии на коммунальных сетях отключили холодное водоснабжение в районе четырех улиц. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Аварийные бригады устраняют порыв на переулке Сальский. Водоснабжение прекратили в границах переулка Пронский, улицы Вятская, переулка Днепровский и улицы Украинская. Восстановить подачу планируется до 23:00.

Константин Соловьев