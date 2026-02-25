Суд вернул Сочи более 12 гектаров земли в центре и у моря

Арбитражный суд Краснодарского края принял решения о возврате в муниципальную собственность Сочи земельных участков общей площадью около 12,5 га. Речь идет о территориях в Центральном и Хостинском районах курорта. Информацию распространила пресс-служба администрации города.

Глава Сочи Андрей Прошунин охарактеризовал судебные решения как восстановление справедливости, подчеркнув, что городская земля должна использоваться в интересах жителей. По его словам, добиться пересмотра статуса участков удалось благодаря взаимодействию администрации с правоохранительными и надзорными структурами.

Одним из ключевых стало решение по территории на Курортном проспекте, 5, где ранее располагался кинотеатр «Спутник». Инвестконтракт 2007 года предусматривал строительство 24-этажного комплекса с кинозалом, однако реализация проекта оказалась невозможной из-за гидрогеологических условий. Суд аннулировал право аренды на участок площадью 4,1 тыс. кв. м. В дальнейшем территория может быть использована для благоустройства.

Также отменено право бессрочного пользования на 1,5 га по улице Несебрской, где расположен Кооперативный сквер. Ранее здесь планировалось возведение 19-этажного апартаментного комплекса, однако проект не был реализован.

В Хостинском районе прекращена аренда 7,7 тыс. кв. м в районе санатория «Правда», а также расторгнут договор на 6 га по улице Коммунальной.

По данным властей, работа по возврату земель велась на протяжении полутора лет. Сочи, обладающий статусом курорта федерального значения, с 1 января 2026 года занимает 351 тыс. га против 348,8 тыс. га в июле 2024 года.

