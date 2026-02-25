В малые города Ростовской области привлекли 1,7 тысячи «земских» врачей и учителей

В Ростовской области с начала действия программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в малые города и села привлечены более 1,6 тыс. медработников, из них 1,3 тыс. — врачи. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Кроме этого, в селах области трудоустроены 150 «земских» учителей и 15 работников культуры.

«Меры поддержки дают результат — выплаты до 2 млн руб., субсидии на жилье и ипотека под 1% помогают специалистам закрепиться. Но дефицит кадров, особенно врачей, остается проблемой»,— отмечает Юрий Слюсарь.

Чтобы решить вопрос дефицита кадров, глава региона предложил главам муниципалитетов создавать подходящие условия для приезжих врачей и учителей: жилье, досуг и атмосферу в конкретной больнице или школе.

Наталья Белоштейн