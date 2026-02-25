«Роза Хутор» признан одним из лучших горнолыжных курортов для всех уровней

Он вошел в число лучших горнолыжных курортов страны по итогам аналитического исследования, проведенного геосервисом 2ГИС и сервисом бронирования «Отелло». Эксперты сопоставляли сложность и протяженность трасс на популярных российских курортах с уровнем подготовки райдеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Розы Хутор Фото: пресс-служба Розы Хутор

«Роза Хутор», обладающий крупнейшей в стране зоной катания — 105 километров трасс — стал лидером по протяженности спусков разной сложности. Аналитики отметили: сбалансированное соотношение трасс разного уровня делает курорт удобным для семейного отдыха и поездок компаний с разной подготовкой.

Здесь самые длинные в России трассы каждого типа: «зеленая» для начинающих (5,5 км), «синяя» (7,2 км) и «красная» (4,5 км) для уверенных райдеров, «черная» (4,6 км) для настоящих экстремалов.

Горнолыжник из Таганрога Александр Спасенов, который катается более 10 лет, ценит курорт именно за протяженность и вариативность маршрутов.

«Нравится протяженность трасс. Можно подняться на канатке на самый верх и долго спускаться, не тратя время на обратные подъемы. Трасс очень много, каждый раз выбираю новый маршрут. Удобно, что начинать катание можно с разных высот. Я люблю стартовать от "Роза Стадион", чуть выше 1000 метров над уровнем моря: там бесплатная парковка прямо у выхода на трассы, не нужно далеко нести оборудование. Сам катаюсь в основном по красным и синим трассам, а сын Кирилл, который два года назад встал на сноуборд, пока осваивает самые легкие — зеленые»,— рассказал Александр.

Также «Роза Хутор» признан одним из самых комфортных курортов для новичков. Доля «зеленых» трасс здесь составляет 11%. По данным сервиса «Отелло», именно их выбирает пятая часть всех катающихся.

Сочинка Полина Конинина отмечает: на курорте удобно кататься всей семьей.

«На "Роза Хутор" очень большая зона катания, все выбирают трассы по душе и не толпятся в одном месте. Мои сыновья Иван и Радимир встали на лыжи в три года. Сейчас они в сборной Краснодарского края и любят сложные трассы — "Сторожка", "Примавера", "Каскад", "Лабиринт". А я катаюсь пока не очень уверенно, и для таких, как я, здесь много зеленых трасс, а не одна-две. Моя любимая — "Явор" на Южном склоне: длинная, с пологой "полочкой", вокруг вековые пихты. Спокойно едешь, любуешься видами»,— говорит она.

Для тех, кто только встает на лыжи или сноуборд, на «Роза Хутор» действует специальный тариф «Начинаем кататься. Все включено». В него входят ски-пасс, двухчасовое групповое занятие с инструктором и полный комплект снаряжения: лыжи или сноуборд, ботинки, палки, шлем, куртка, брюки, маска и перчатки. Высокий уровень подготовки инструкторов подтвержден международным стандартом ISIA Ski School, который имеет горнолыжная школа «Роза Хутор».

Сделать катание еще доступнее помогает программа лояльности «Роза Бонус». При покупке ски-пасса вся его стоимость возвращается на бонусный счет баллами. Их можно тратить на оплату ресторанов, кафе, проката снаряжения, занятий с инструкторами, прогулочных билетов, катка, Музея археологии и других услуг курорта. А в период с 24 февраля по 2 марта у всех гостей будет возможность компенсировать бонусами до 20% стоимости ски-пасса.

https://rosakhutor.ru/

ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор"»

123458, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СТРОГИНО, УЛ. МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, Д. 30, ПОМЕЩ. 1/3/1

ОГРН 1037702012952