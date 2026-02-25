Банк «Кубань Кредит» представил свои услуги на выставке «Интерагромаш»

Банк «Кубань Кредит» принял участие в 28-ом Агропромышленном форуме Юга России, в рамках которого проходят выставки «Интерагромаш» и «Агротехнологии». На площадке мероприятия в Ростове-на-Дону специалисты кредитной организации презентовали актуальные банковские продукты и услуги, отвечающие запросам агробизнеса.

Банк «Кубань Кредит» входит число лидеров по объемам льготного кредитования АПК. Доля агробизнеса в кредитном портфеле банка превышает 60% и составляет более 54,5 млрд рублей, из которых 8,3 млрд приходится на сельхозтоваропроизводителей Ростовской области.

«Мы предлагаем широкий спектр кредитных продуктов, разработанных с учетом потребностей аграриев. При этом процентные ставки по льготным программам при поддержке Минсельхоза России в 2026 году остаются для представителей АПК наиболее привлекательными. Своевременная подача заявки на кредитование позволяет получить необходимое финансирование на наиболее выгодных условиях и эффективно спланировать весь производственный цикл»,— отметила директор Ростовской региональной дирекции Банка «Кубань Кредит» Татьяна Горобец.

В 2025 году, который выдался крайне сложным из-за климатических аномалий, роль кредитной поддержки как реальной и оперативной помощи для АПК стала особенно значимой. По итогам прошлого года заявки на кредитование в Банке «Кубань Кредит» разместили более 2000 представителей аграрного сектора, при этом 90% из них составили предприятия АПК, относящиеся к МСП.

Наиболее востребованным у аграриев остается кредитование на цели финансирования текущей деятельности — закупки семян, удобрений, кормов, горюче-смазочных материалов. При этом инвестиционные кредиты остаются надежным финансовым инструментом для реализации крупных проектов, таких как строительство объектов сельского хозяйства и пищевой промышленности, закладка и уход за многолетними насаждениями, приобретение техники, оборудования и земель сельхозназначения.

Банк «Кубань Кредит» предлагает аграриям комфортный и технологичный путь получения финансирования: предоставить необходимые для кредитной заявки документы можно в электронном виде, в том числе онлайн и посредством программного обеспечения 1С. Для клиентов банка, помимо льготных ставок по кредитам с господдержкой, возможно применение индивидуальных условий. Дополнительные преимущества — отсутствие скрытых комиссий, затрат на оценку залога и страхование.

