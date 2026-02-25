В Анапе мужчину приговорили к колонии за попытку взятки полицейскому

Жителя Кемеровской области осудили в Анапе за попытку дать взятку сотруднику полиции, сообщает пресс-служба СУ СКР Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что приезжий в июне 2024 года управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, он был остановлен сотрудниками ДПС. Инспекторы установили факт вождения в состоянии опьянения и планировали завести в отношении мужчины административный протокол, но гражданин решил откупиться взяткой в размере 28,5 тыс. руб. Полицейский от принятия денежных средств отказался.

Суд признал жителя Кемеровской области виновным в совершении преступления. Он проведет в колонии общего режима шесть месяцев, а также должен будет выплатить штраф в размере 114 тыс. руб.

В СУ СКР Краснодарского края заявили, что деньги, полученные при попытке дачи взятки, были конфискованы в доход государства.

София Моисеенко