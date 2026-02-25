Мужчину отправят в колонию за попытку дать взятку полицейскому в Анапе

В Анапе вынесли наказание жителю Кемеровской области, который намеревался подкупить полицейского за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР Краснодарского края.

Согласно материалам следствия, в июне 2024 года мужчину остановили сотрудники ДПС и зафиксировали вождение в состоянии опьянения. Водитель попытался дать взятку полицейскому в размере 28,5 тыс. руб., но тот отказался. Незаконные действия гражданина пресекли.

Мужчину признали виновным в совершении преступления. Ему вынесли наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок шесть месяцев, также жителю Кемеровской области присудили выплату штрафа в четырехкратном размере взятки, он составил 114 тыс. руб.

Денежные средства, полученные при попытке дачи взятки, конфисковали в доход государства.

София Моисеенко