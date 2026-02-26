Экология большого города, тренды ресторанного бизнеса и рынок недвижимости

Объекты недвижимости для инвестиций, оптимизация маркетингового бюджета, взаимодействие с медиабизнесом, психология потребления — эти и другие темы в ежемесячном обзоре деловых мероприятий, которые состоятся в нашем городе.

Международная выставка недвижимости за рубежом и на курортах России MIPIF пройдет 4–5 марта в отеле Four Seasons Hotel Lion Palace. Будут представлены проекты из 15 стран, включая ОАЭ, Таиланд, Бали, Турцию, Францию, Грецию, Кипр, а также объекты курортной недвижимости Сочи, Крыма, Алтая, Калининградской области и Калужского региона как для инвестиций, так для отдыха и аренды. В рамках деловой программы запланированы круглые столы, выступления и консультации экспертов.

Spring Marketing Forum состоится 5 марта в отеле «Коринтия». Мероприятие адресовано коммерческим директорам, руководителям отделов продаж и маркетинга. В числе тем форума — оптимизация маркетингового бюджета: гибкое распределение ресурсов; b2b-маркетинг в условиях изменений закона о рекламе; роль Big Data и ML в прогнозировании потребностей; применение генеративного ИИ для создания креатива; внедрение ИИ-ассистентов для таргетинга, рекламных текстов и анализа эффективности; бренд-стратегия в условиях меняющихся потребительских ценностей.

С 18 по 21 марта в научно-образовательном пространстве «Канатный цех» пройдет всероссийская конференция «Вместе Медиа 2026». Аудитория мероприятия — представители диджитал-среды, редакций СМИ, специалисты по PR. В рамках тематических треков будут обсуждаться вопросы монетизации проектов и продвижения в социальных сетях; кадровая политика; создание контента и взаимодействие медиа с бизнесом; роль локальных медиа в инфополе страны. Программу завершит церемония награждения победителей конкурсов «Вместе Медиа» 2025–2026 годов.

В КВЦ «Экспофорум» 20–22 марта будут организованы «Ярмарка недвижимости» и выставка «Строим загородный дом», демонстрирующие проекты в сфере городской, загородной и зарубежной недвижимости. Эти два события объединят застройщиков, банки, строительные компании, производителей и поставщиков материалов, дизайнеров и инвесторов. Пятница традиционно станет днем профессионала, когда деловая программа адресуется специалистам рынка, а другие дни ориентированы на частных клиентов и инвесторов.

В центре внимания — тренды рынка городской и загородной недвижимости, инвестиционные стратегии, зарубежная недвижимость, а также решения по дизайну интерьера, строительным материалам и инженерным системам для дома. Формат программы включает экспертные выступления, разбор практических кейсов и живые дискуссии.

Международный экологический форум «Экология большого города» пройдет с 24 по 25 марта в КВЦ «Экспофорум». Событие включено в официальный план мероприятий межконгрессного периода Невского международного экологического конгресса. Основные темы форума посвящены экологическому благополучию регионов и крупных городов; развитию экономики замкнутого цикла; экологическому мониторингу; водопользованию и охране водных ресурсов; развитию заповедного фонда. Аудитория форума — представители региональных органов исполнительной власти, бизнес-сообщества, производители и разработчики инновационного природоохранного оборудования и технологий, представители особо охраняемых природных территорий России.

В отеле «Москва» 31 марта пройдет «Евразийский ресторанный форум» (E-R-F), на котором соберутся рестораторы, управляющие, бренд-шефы, топ-менеджеры и ключевые фигуры ресторанной индустрии, чтобы обсудить актуальные вопросы, поделиться опытом и узнать о трендах. Среди тем мероприятия: как привлекать и удерживать нового гостя; как делегировать больше задач; сервис будущего — как создать вау-эффект без увеличения расходов; ИИ и рестораны — что автоматизировать, а что нельзя отдать роботу; психология потребления; сезонность и авторский подход; работа с отзывами; успешная концепция.

Елена Федотова