Вокзал Ростов Главный занял второе место по количеству забытых пассажирами вещей
В январе 2026 года в поездах дальнего следования, уходящих с вокзала Ростов Главный, пассажиры оставили 67 личных вещей. По этому показателю вокзал занял второе место на юге России. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Наибольшее количество вещей возвращено на вокзалах Адлер (101 предмет), Ростов-Главный (67), Кисловодск (47), Новороссийск (45) и Олимпийский парк (42).
В целом за счет сервиса поиска забытых вещей на вокзальных комплексах Северо-Кавказской железной дороги пассажирам возвращено 400 различных предметов, оставленных ими в поездах дальнего следования.
В поездах пассажиры чаще всего забывали сумки, пакеты с вещами, мобильные телефоны, а также аксессуары к ним (наушники, зарядные устройства). Кроме того, нередко оставляли головные уборы, очки, зонты и обувь.
Среди необычных предметов, которые в январе забывали в поездах, были картина и чайный сервиз.