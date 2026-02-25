На Ставрополье в 2026 году направят на поддержку МСП 91 млн рублей

Ставропольский край в 2026 году направит около 91 млн руб. на поддержку малого и среднего бизнеса, увеличив финансирование на 70% по сравнению с 2025 годом. Министр экономического развития региона Антон Доронин сообщил об этом в интервью Региональному информационному центру «ТАСС Кавказ» на Дне ВЭБ.РФ и институтов развития в Пятигорске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Чиновник подчеркнул, что власти сосредоточат средства на федеральных программах через центр «Мой бизнес»: предприниматели получат доступ к семинарам, тренингам, образовательным курсам, бизнес-миссиям, выставкам и форумам. Регион активно использует накопленные ресурсы и не ограничивается новыми поступлениями, а задействует все механизмы поддержки.

Антон Доронин связал рост деловой активности с внешнеэкономической ситуацией: санкции повысили спрос на местные товары и открыли новые ниши для бизнеса. Ставропольцы все чаще запускают собственное дело, а число субъектов МСП, включая самозанятых, достигло 346 тыс. к концу 2025 года — на 21% больше, чем годом ранее. В прошлом году бизнес привлек 5,5 млрд руб. господдержки совместно с Корпорацией МСП, из них 4,6 млрд руб. ушли на оборотные кредиты, которые оформляют онлайн. Регион лидирует в СКФО по привлеченным в малый бизнес средствам — 42,6 млрд руб. за 2025 год.

Власти реализуют меры по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» и регпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», предлагая свыше 70 инструментов. Фонд поддержки предпринимательства консультирует бизнес, Фонд микрофинансирования и Гарантийный фонд выдают льготные займы от 1% годовых. По поручению губернатора Владимира Владимирова в 2025 году открыли Центр развития технологического предпринимательства. Корпорация МСП с 2026 года нарастит льготное кредитование малых технологических фирм с выручкой 100 млн–4 млрд руб. до 20 млрд руб. при росте бизнеса не менее 10% за два года.

Предприниматели масштабируют производство, расширяют экспорт через выставки и миссии, осваивают цифровые платформы вроде маркетплейса «Сделано на Ставрополье» и проект «День производителя» для связей с инвесторами. Стабильный рост МСП укрепит экономику края, где уже действуют гранты для молодежи до 25 лет (100–500 тыс. руб.), субсидии на оборудование (43 млн руб.) и акселераторы для соцпредприятий.

Станислав Маслаков