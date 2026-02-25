На выставке «Ладья» в Москве покажут изделия «Фарфора Сысерти»

На выставке народных художественных промыслов России «Ладья. Весенняя фантазия» представят шесть экспонатов народных промыслов из Свердловской области, сообщили в пресс-службе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), Экспозиция будет проходить с 4 по 8 марта.

Фото: Пресс-служба СОФПП

«"Ладья" для НХП — это одно из главных событий года. Свердловские мастера ежегодно представляют на выставке свои изделия»,— сказал директор СОФПП Валерий Пиличев

На стенде Свердловской области представят изделия завода «Фарфор Сысерти», мастера художественной обработки дерева Елены Ясинской (бренд «Машнова Алена»), ювелирные изделия и художественные изделия из камня бренда «Уральские самоцветы». Помимо этого, там покажут работы мастера декоративной лаковой росписи по металлу Надежды Маслиховой, предприятия «НХП Техно-Ателье» (бренд «Подносы Тагила») и предприятия «Харин» (бренд «Подносы Урала»).

Выставку планируют посетить около 60 тыс. человек, в том числе коллекционеров из других стран. В ней участвуют более 700 организаций, занимающихся народными промыслами. На зимней выставке «Ладья» свои экспонаты представляли десять предприятий из Свердловской области.

Анна Капустина