На Ставрополье в 2025 году 113 тысяч человек прошли обследования на онкологию

В 2025 году 1,2 млн жителей Ставропольского края прошли диспансеризацию или профилактический медосмотр для раннего выявления онкологии. ТФОМС края направил более 113 тыс. человек на углубленное обследование второго этапа, сообщает пресс-служба фонда.

Женщины составили половину участников — свыше 600 тыс. человек. Врачи взяли мазки с шейки матки у 183 тыс. пациенток для цитологии, которую рекомендуют раз в три года. Маммографию молочных желез сделали почти 214 тыс. женщинам от 40 до 75 лет.

Мужчины старше 45 лет сдали кровь на ПСА — простат-специфический антиген — более 66 тыс. человек. Анализ повторяют каждые пять лет для скрининга рака предстательной железы.

Пациентам старше 40 лет — их набралось свыше 490 тыс. — врачи назначили анализ кала на скрытую кровь. Это помогает вовремя обнаружить рак толстого кишечника и прямой кишки. Эзофагогастродуоденоскопию, или ФГДС, провели у 43 тыс. человек для проверки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

На втором этапе врачи сосредоточились на ключевых видах рака. Легкие проверили у 4,5 тыс. пациентов с помощью компьютерной томографии или других методов. Пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку обследовали у 1,7 тыс. человек. Толстый кишечник и прямую кишку детально изучили у 3,4 тыс. пациентов.

Директор ТФОМС Ставропольского края Натела Павличенко подчеркнула пользу таких проверок. «Своевременная диспансеризация выявляет онкологию и другие неинфекционные болезни на ранних стадиях. Пациенты начинают лечение быстрее, а все обследования проходят бесплатно по полису ОМС», — заявила она.

Минздрав региона курирует программу, выделяя средства из краевого бюджета. Мобильные бригады выезжают в отдаленные районы, где осмотрели более 100 тыс. человек, включая 26 тыс. по полной диспансеризации.

Ставропольцы от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию раз в три года, старше 40 — ежегодно. Процедуры включают ЭКГ, УЗИ брюшной полости, флюорографию и онкоскрининг по шести видам рака: молочной железы, простаты, шейки матки, легких, желудка и колоректального. К 2028 году край планирует улучшить онкологический скрининг для еще более ранней диагностики.

Станислав Маслаков