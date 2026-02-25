Долг учредителя стройфирмы в Пятигорске продают за 100 млн рублей

Конкурсный управляющий пятигорской строительной компании «Союз» проведет торги по продаже прав требований к учредителю фирмы Аслану Лигидову на сумму свыше 100 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Заявки на участие в торгах принимаются до 25 марта. Шаг аукциона составляет 5%, задаток — 20%.

Строительная фирма «Союз» признана банкротом решением Арбитражного суда Ставропольского края в январе 2019 года по заявлению ПАО «Московский Индустриальный банк». Задолженность по кредитному договору перед заявителем на дату обращения в суд составила более 25,5 млн руб.

Конкурсным управляющим назначен Алексей Колмогоров, являющийся членом СРО арбитражных управляющих «Эгида». Права требований к учредителю подтверждены определением того же суда от февраля 2025 года. Срок конкурсного производства продлен до июля 2026 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО СК «Союз» зарегистрировано в Пятигорске в 2005 году. Основной вид деятельности — подготовка строительной площадки. Учредитель — Аслан Лигидов. Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб.

Тат Гаспарян