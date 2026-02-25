Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Нижнем Новгороде за год пресечено 59 фактов хищений денег по нацпроектам

За 2025 год в Нижнем Новгороде пресечено 59 фактов нецелевого использования или хищения денег, выделенных по нацпроектам. Об этом рассказал начальник городского УМВД Олег Соколов на заседании гордумы 25 февраля.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего за год в городе раскрыто 73 преступления в сфере хищения бюджетных средств.

В сфере экономики за 2025 год зарегистрировано 1,57 тыс. преступлений — на треть больше, чем в 2024 году. В суд направлено 1,05 тыс. дел. Ущерб, причиненный экономическими преступлениями, возмещен на 91% (почти 257 млн руб.).

Галина Шамберина