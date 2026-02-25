Самарчанку осудили в Нижегородской области за хищение денег у приемных детей

Балахнинский горсуд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Самарской области, обвиненной в мошенничестве и растрате. По фабуле дела, подсудимая похитила выплаты на приемных детей, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2021 году подсудимая приняла на воспитание трех несовершеннолетних детей по договору с администрацией Балахнинского округа Нижегородской области. Под предлогом покупки компьютеров она решила похитить средства со счетов воспитанников, отмечается в сообщении. Самарчанка последовательно оформила разрешения для обналичивания 670 тыс. руб., которыми распорядилась по собственному усмотрению.

Подсудимая признала вину. Суд оштрафовал ее на 120 тыс. руб.

Владимир Зубарев