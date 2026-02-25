В Златоусте на территории завода насмерть завалило рабочего

На территории бывшего цеха Златоустовского машиностроительного завода обрушились строительные конструкции. Под завалами оказался один из рабочих подрядной организации, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Несчастный случай произошел в производственном корпусе, ранее входившем в состав завода. Конструкции обрушились на площади 100 кв. м. По предварительным данным, рабочий погиб.

Для разбора завалов на место прибыл автокран. Там работает 31 человек и десять единиц техники из состава РСЧС, а также еще 11 спасателей и правоохранительные органы.

Ольга Воробьева