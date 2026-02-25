В Аксайском районе СК возбудил дело из-за воды плохого качества

В Аксайском районе Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг водоснабжения, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ) из-за некачественного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации правоохранителей, жители Мишкинского сельского поселения долгое время вынуждены пользоваться технической водой, содержащей различные примеси. Вода поступает из скважин и водонапорных башен, которые не обслуживали уже несколько лет. В сообщении отмечается, что местные жители оплачивают услуги по завышенным тарифам.

О ходе расследования доложили в центральный аппарат СК России.

Константин Соловьев