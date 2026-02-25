В Новороссийске рассмотрят возможность строительства «Северного обхода» по концессии

На рабочем совещании в Новороссийске администрация города совместно с представителями краевых министерств обсудили варианты реализации проекта строительства объездной дороги «Северный обход». Как сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко, рассматривается, в том числе, возможность заключения концессионного соглашения.

Накануне в Новороссийске прошло совещание по вопросу строительства объездной дороги с участием представителей краевых ведомств и министерств. Андрей Кравченко сообщил, что рабочая группа выезжала на место, чтобы осмотреть участок под строительство Северного обхода. Окончательное решение по строительству объездной планируется принять после проведения детального анализа имеющихся данных.

Глава города отметил, что трассировка будущей дороги предполагает продолжение маршрутов А-290 и А-146, объездная впишется в транспортную развязку в обход Новороссийска. Это позволит сократить количество грузовых автомобилей в Восточном внутригородском районе и разгрузить транспортные потоки на территории муниципалитета. Средний транспортный поток в Новороссийске, по словам Андрея Кравченко, составляет 40 тыс. автомобилей в сутки, в летний период показатель увеличивается до 75 тыс. транспортных средств.

Согласно предварительным расчетам, два этапа строительства Северного обхода обойдутся примерно в 108,3 млрд руб.

София Моисеенко