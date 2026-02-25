«Полчаса позора»

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Надежда Сухова отчиталась перед региональным парламентом о работе за 2025 год. Среди основных направлений работы она отметила помощь участникам СВО и их семьям. Кроме того, жалобы поступали на социальную сферу и медицину, доступную среду, аварийное жилье и ЖКХ. Депутаты разошлись в оценках доклада Надежды Суховой и рекомендовали ей плотнее работать с парламентом.

Надежда Сухова стала уполномоченным по правам человека в Саратовской области в марте 2021 года

Фото: Саратовская областная Дума

На заседании областной думы уполномоченный по правам человека в Саратовской области Надежда Сухова отчиталась о работе за 2025 год. К ней поступило 2206 обращений. 65% из них подали женщины, подчеркнула омбудсмен.

Важнейшим направлением деятельности омбудсмен назвала помощь участникам специальной военной операции и членам их семей. В 2025 году поступил 601 соответствующий запрос. Людей волновали розыск военнослужащих, включение их в списки на обмен, задержки и неполнота выплат, прохождение военно-врачебной комиссии, медицинская реабилитация и другие вопросы. Чтобы их решать, уполномоченному приходится взаимодействовать с разными ведомствами, рассказала госпожа Сухова. Военнослужащие и их семьи смогли получить в 2025 году более 180 млн руб. в виде единовременных выплат, денежного довольствия и компенсаций на захоронение, отметила омбудсмен.

Много жалоб касается социальной сферы: соцобеспечения, помощи людям в трудной жизненной ситуации, медицины, нарушения прав инвалидов. В Саратовской области до сих пор есть социальные и административные здания, куда людям с ограниченными возможностями здоровья попасть невозможно. Пандус на входе удается установить только через суд, констатировала Надежда Сухова.

В 2025 году поступила 111 жалоб на здравоохранение, в том числе на хамство со стороны врачей. Госпожа Сухова призвала минздрав обратить на это внимание и не замалчивать проблему.

Граждане продолжают жаловаться на нарушение жилищных прав: дома вовремя не признают аварийными, расселение затягивается. Дети-сироты сетуют на качество выданного жилья и отсутствие в нем коммунальных услуг, отметила омбудсмен.

Жильцы многоэтажек жалуются на кафе, бары и спортзалы в подвалах и на первых этажах. Владельцы таких заведений делают незаконные перепланировки, которые вредят конструкциям дома, даже если это объект культурного наследия. Госпожа Сухова считает, что нужно на законодательном уровне запретить размещать такие заведения в жилых домах.

Омбудсмен заверила, что в прошлом году для защиты прав граждан она использовала все законные методы.

Депутаты спросили у госпожи Суховой, считает ли она блокировку соцсетей и доступов к информации нарушением прав граждан. Уполномоченный ответила, что с такими вопросами нужно обращаться в Роскомнадзор или прокуратуру, и она бы перенаправляла жалобы туда. А ее личное мнение: соцсети, которые нарушают закон, должны его соблюдать, либо их нужно закрывать.

Надежду Сухову спросили о жалобах на частные реабилитационные центры. Она пояснила, что коммерческие структуры не входят в реестр соцуслуг, поэтому ее полномочия на них не распространяются. В 2025 году жалоб не было, а в 2023 и 2024 годах поступали на учреждения в Усть-Курдюме и Ленинском районе Саратова.

Депутаты обратили внимание на положение почтальонов, которые получают зарплаты ниже МРОТ. Уполномоченный ответила, что по просьбе депутатов проводит мониторинг, но за решением трудовых споров направила в Гострудинспекцию.

Депутат Игорь Иванов («ЕР») назвал доклад результатом большой работы и положительно оценил помощь участникам СВО. Он рекомендовал уполномоченному продолжать работу.

Александр Ванцов (партия «Родина») заметил, что дефицит бюджета достиг 21 млрд — и это, по его мнению, и есть главное нарушение прав жителей. Он также подчеркнул, что саратовцы вынуждены обращаться в федеральные органы, потому что не находят поддержки у местного уполномоченного. А жалобы в соцсетях — это крик души. Его оценка работе госпожи Суховой — «удовлетворительно».

«Полчаса позора, потом год зарплаты» — охарактеризовал доклад Надежды Суховой лидер фракции КПРФ в парламенте Александр Анидалов. По его словам, в области нет свободы слова, печати, информации, запрещены митинги, а институт уполномоченного — суррогат, посредник без реальных полномочий, который лишь имитирует защиту людей. Доклад, по его мнению, дублирует работу чиновников, хотя защитник должен стоять на стороне населения и защищать от государства. Этого он не увидел, а рекомендации назвал набором банальностей. «Уполномоченный — такой удобненький человечек, который ничего не говорит»,— резюмировал господин Анидалов.

Депутат Дмитрий Пьяных (ЛДПР) заметил, что проблемы в регионе копятся годами (как с «Почтой») и не решаются. Ему бы хотелось видеть в докладе не точечную работу, а динамику и общую картину.

Депутат Вячеслав Калинин («Справедливая Россия») поблагодарил институт уполномоченного за работу и даже поаплодировал. Правда, в одиночку.

В ответ на критику госпожа Сухова заявила, что должность у уполномоченного регламентирована законом, и она использует все предусмотренные законом средства. А повышение уровня жизни — это общая работа с депутатами.

В итоге пятеро депутатов не приняли доклад к сведению, один воздержался, остальные поддержали. Председатель облдумы Алексей Антонов («ЕР») заметил, что в прошлом году омбудсмен редко взаимодействовала с думой, и призвал Надежду Сухову чаще озвучивать свою позицию.

