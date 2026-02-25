Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Батайске оштрафуют перевозчика за срыв муниципальных маршрутов

В Батайске из-за срыва четырех муниципальных маршрутов власти намерены оштрафовать перевозчика. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Валентин Кукин. Проверка проводилась по факту обращения местных жителей.

Фото: Telegram-канал главы Батайска Валентина Кукина

Фото: Telegram-канал главы Батайска Валентина Кукина

Срывы рейсов зафиксированы по маршрутам № 3 «А» (железнодорожный вокзал — ул. Ставропольская), № 6 (железнодорожный вокзал — Авиагородок), № 8 (железнодорожный вокзал — РДВС) и № 4 (железнодорожный вокзал — кирпичный завод).

Господин Кукин добавил, что нарушения оформлены официальным актом. Перевозчику направили требование об исполнении условий муниципального контракта. За каждый факт срыва рейса применяются штрафные санкции, предусмотренные договором.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все