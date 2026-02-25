В Батайске оштрафуют перевозчика за срыв муниципальных маршрутов

В Батайске из-за срыва четырех муниципальных маршрутов власти намерены оштрафовать перевозчика. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Валентин Кукин. Проверка проводилась по факту обращения местных жителей.

Фото: Telegram-канал главы Батайска Валентина Кукина

Срывы рейсов зафиксированы по маршрутам № 3 «А» (железнодорожный вокзал — ул. Ставропольская), № 6 (железнодорожный вокзал — Авиагородок), № 8 (железнодорожный вокзал — РДВС) и № 4 (железнодорожный вокзал — кирпичный завод).

Господин Кукин добавил, что нарушения оформлены официальным актом. Перевозчику направили требование об исполнении условий муниципального контракта. За каждый факт срыва рейса применяются штрафные санкции, предусмотренные договором.

Наталья Белоштейн