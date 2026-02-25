На Ставрополье 21,5% жилья сдается с задержкой

Ставропольский край в 2025 году ввел в эксплуатацию 0,6 млн кв. м многоквартирного жилья, из которых 21,5% застройщики сдали с задержкой сроков, пишет РБК Кавказ со ссылкой на данные аналитического исследования «Единого ресурса застройщиков».

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Этот показатель заметно ниже общероссийского уровня в 35%, который ЕРЗ зафиксировал для новостроек с эскроу-счетами. Застройщики региона справились лучше многих конкурентов: в Приморском крае доля опоздавших объектов достигла 70,5% при вводе 0,7 млн кв. м, в Самарской области — 60,2% из 0,6 млн кв. м, а в Татарстане — 55,9% из 1 млн кв. м. Только Пермский край с 20,8% (0,7 млн кв. м) и Санкт-Петербург с 14,2% (1,9 млн кв. м) обошли Ставрополье по оперативности сдачи домов. Общероссийский рост доли задержек на 5,3 п.п. — с 29,7% в 2024 году до 35% в 2025-м — аналитики связывают с ужесточением контроля за эскроу-счетами и ростом числа крупных проектов.

Исследование охватывает 20 крупнейших субъектов РФ, где в 9 из них задержки превысили средний уровень; в 2025 году дольщики получили жилье через эскроу в объеме свыше 50 млн кв. м по стране. На Ставрополье темпы ввода жилья весь год держались высокими: за январь–ноябрь ввели 1,8 млн кв. м (95,2% к 2024 году), а за восемь месяцев — 543 тыс. кв. м многоквартирных домов (+35,2% к прошлому году). Минстрой края еще в августе 2025 года признавал проблему: около 20% домов возводили с опозданием, но в правовом поле — с уведомлениями дольщиков и допсоглашениями.

Эксперты объясняют успех Ставрополья строгим региональным контролем и меньшим числом проблемных объектов. В отличие от Дагестана, где средняя задержка сдачи составила 34 месяца, край минимизировал риски: 97% обманутых дольщиков получили компенсации за пять лет. Прогнозы на 2025 год обещали дефицит новостроек — 85% жилья раскупили заранее при низкой готовности объектов, но итоги превзошли ожидания. За девять месяцев ввели 1,6 млн кв. м (+30% к плану нацпроекта), лидерами стали Шпаковский и Предгорный округа с 146,8 тыс. и 86,5 тыс. кв. м.

Застройщики края продолжают наращивать объемы — в 2025-м индивидуальные дома доминировали в вводе, что снизило нагрузку на многоквартирные проекты. Регион избегает общероссийских проблем с цепочками поставок и финансированием, фокусируясь на локальных игроках.

Станислав Маслаков