Суд на Ставрополье рассмотрит дело о краже денег и автомобиля у погибшего

В Шпаковском районе утвердили обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 20-летней жительницы Михайловска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Девушку обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Следствие считает, что фигурантка перевела себе со счета погибшего сожителя около 3 млн руб. Кроме того, обвиняемая переоформила на себя автомобиль покойного, подделав его подпись в договоре купли-продажи.

Уголовное дело правоохранители направили в Шпаковский районный суд. Девушке грозит до 10 лет лишения свободы.

Константин Соловьев