Северный обход в Новороссийске могут построить в рамках концессии

Объездную дорогу «Северный обход» в Новороссийске могут построить, в том числе, в рамках концессионного соглашения. Возможность реализации проекта обсудили на рабочем совещании при участии представителей краевых министерств, сообщил Андрей Кравченко.

Мэр Новороссийска напомнил, что в настоящее время уже проработана трассировка дороги, которая предполагает продолжение маршрутов А-290 и А-146, вписываясь в транспортную развязку в обход города. Совместно с руководителями краевых ведомств чиновники осмотрели место под строительство трассы.

«В случае реализации проекта современная транспортная артерия будет отвечать всем потребностям стремительно развивающегося Новороссийска»,— подчеркнул Андрей Кравченко.

По словам главы муниципалитета, средний поток в Новороссийске составляет 40 тыс. единиц транспорта в сутки, в летний период нагрузка на дороги увеличивается до 75 тыс. автомобилей. Северный обход разгрузит транспортные потоки в городе, позволяя разделить направления грузовых и легковых авто.

Итоговое решение по строительству объездной дороги должны будут принять после детального анализа и изучения полученных данных, резюмировал Андрей Кравченко.

По предварительным расчетам администрации Новороссийска, строительство Северного обхода обойдется в сумму около 108,3 млрд руб. Работы будут производиться в два этапа: в рамках первой очереди планируется построить участок дороги от транспортной развязки в Верхнебаканском до съезда №3 по улице Сакко и Ванцетти, во вторую очередь строительство будет проходить от съезда №3 до автодороги Краснодар — Абинск — Кабардинка.

София Моисеенко