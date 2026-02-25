Кубанская компания выиграла спор с донецкой птицефабрикой на 4,3 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с ООО «Новоазовская птицефабрика» из ДНР в пользу ООО «Минагро-Кубань» 4,3 млн руб. за нарушение договора поставки кормов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Между компаниями 12 марта 2024 года был заключен договор поставки. По его условиям кубанское предприятие обязалось поставлять, а донецкая птицефабрика — своевременно оплачивать продукцию. В рамках соглашения стороны оформили 23 дополнительных договора на поставку шрота подсолнечника, жмыха соевого и других кормов.

Поставщик выполнил свои обязательства, однако покупатель нарушил сроки оплаты товара. В результате у птицефабрики образовалась задолженность за период с 29 марта по 29 ноября 2024 года.

«Минагро-Кубань» направила претензию 13 декабря 2024 года с требованием погасить штрафные санкции, но ответчик проигнорировал обращение. После этого кубанская компания подала иск в суд.

По данным системы «СПАРК–Интерфакс», ООО «Минагро-Кубань» зарегистрировано в январе 2020 года, отрасль - торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Руководителем и бенефициаром является Владислав Шамин. Чистая прибыль предприятия по итогам 2024 года составила 54, 6 млн руб.

ООО «Новоазовская птицефабрика» зарегистрировано в ДНР м.о. Новоазовский, с. Гусельщиково в 2021 году. Руководитель и бенефициар Андрей Корюк. Чистая прибыль компании в 2024 году составила 104 млн руб.

По договору при поставке с отсрочкой платежа товар считается предоставленным на условиях коммерческого кредита. За просрочку оплаты начисляются проценты в размере 0,3% от стоимости продукции за каждый день задержки.

Суд признал расчет неустойки и штрафа методически и арифметически корректным. В итоге с птицефабрики взыскали 1,5 млн руб. процентов за коммерческий кредит, 497 тыс. руб. неустойки, 2,2 млн руб. штрафа за несвоевременную оплату и 149 тыс. руб. госпошлины.

Елена Турбина