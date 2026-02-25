Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону дистанционно сменили поликлинику более 5 тысяч жителей

В 2026 году возможностью дистанционно сменить поликлинику воспользовались более 5 тыс. жителей Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Дистанционно решать вопросы выбора поликлиники и смены лечащего врача стало возможным на портале «Госуслуги».

В ведомстве отмечают, что эта цифра — показатель снижения административной нагрузки как на пациентов, так и на медицинский персонал, поскольку пациенту больше не нужно лично посещать регистратуру для подачи заявления — вопрос решается в удобное время и без очередей.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все