Чиновника администрации Ижевска Дмитрия Фомина оставили под арестом

Индустриальный райсуд Ижевска оставил под арестом и. о. начальника главного управления архитектуры и градостроительства администрации Ижевска Дмитрия Фомина. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (ст. 290 УК, до 12 лет лишения свободы). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что защитник обвиняемого не согласился с избранной до этого Индустриальным райсудом Ижевска мерой пресечения — арестом до 26 февраля. Защита Фомина направила апелляцию в Верховный суд Удмуртии. Но тот оставил решение в силе.

По версии следствия, 25 декабря Дмитрий Фомин получил взятку в 200 тыс. руб. от представителя застройщика «Бавария Строй МС», чтобы ускорить согласование проекта планировки территории, а также за общее покровительство и содействие в изменении вида разрешенного использования земельного участка, где планировалось построить многоквартирный дом.

На последнем судебном заседании обвиняемый и защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, стремясь изменить меру пресечения на домашний арест. Но Индустриальный райсуд столицы Удмуртии продлил заключение под стражей до 26 апреля.

Владислав Галичанин