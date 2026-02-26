ПРОДАЖА ОБЪЕКТОВ ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже с возможным снижением начальной цены продажи принадлежащей ОАО «РЖД» на праве собственности производственной базы с земельным участком по адресу: Ростовская область, Сальский район, поселок Гигант, станция Трубецкая (далее - Объекты).



Начальная цена продажи Объектов на Аукционе составляет 54 809 333, 32 руб. (с учетом НДС). Минимальная цена – 27 404 666,66 руб. «Шаг Аукциона» составляет 2 740 466,67 руб.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер». Аукционная документация и иная информация размещаются на сайтах РТС-тендер (https://www.rts-tender.ru) и Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru).

Дополнительную информацию об Объектах, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: 8 (863) 259-00-10.

