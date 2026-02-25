В Челябинске осудили членов ОПС за производство и продажу наркотиков

Челябинский областной суд вынес обвинительный приговор семерым жителям региона, обвиняемым в распространении наркотиков и организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ). Фигуранты получили от 8 до 19 лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Суд установил, что в 2023 году житель Магнитогорска вовлек в криминальный бизнес шестерых девушек и юношей в возрасте от 20 до 30 лет. Подельники распределили роли изготовителей наркотиков и «закладчиков». Они управляли двумя интернет-магазинами, распространявшими запрещенные вещества на территории Магнитогорска и Республики Башкортостан. Во время операции полицейские ликвидировали две нарколаборатории и один мини-склад. Всего в деле фигурирует более 20 эпизодов тяжких и особо тяжких преступлений.

По совокупности совершенных преступлений 25-летнего организатора приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Двух молодых людей отправили в колонию на 16 лет, еще четырех участников ОПС — на 8-11 лет.

Виталина Ярховска