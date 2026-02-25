Прокуратура КБР утвердила обвинение руководству канатки за аварию в Нальчике

Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики направила в Нальчикский городской суд уголовное дело против начальника пассажирской подвесной канатно-кресельной дороги ООО «Экскурсионный комплекс «Жемчужина», сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура КБР Фото: Прокуратура КБР

Суд рассмотрит обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью.

Авария случилась 8 августа 2025 года около 17:40 на канатной дороге в курортной зоне Нальчика у горы Малая Кизиловка. Несущий канат оборвался на возвратно-натяжной станции, кресла с пассажирами свалились с высоты 4–7 метров на землю и в озеро. Четыре человека получили травмы разной тяжести, одна женщина пострадала тяжело, еще несколько посетителей обратились за амбулаторной помощью в больницы Нальчика.

Эксплуатант проигнорировал износ подъемника, построенного в 1968 году и не подвергавшегося капремонту. Туристы годами жаловались на ржавчину, скрип и шаткость кресел, но компания продолжала работу. Прокуратура ранее оштрафовала ООО по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ за несоблюдение норм промышленной безопасности Ростехнадзора (приказ №441 от 13.11.2020). Обрыв произошел из-за разрушения узла станции, цена билета составляла 500 руб.

Следственный комитет возбудил уголовку сразу после ЧП. Расследование выявило системные нарушения в эксплуатации опасного объекта. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в сентябре 2025-го, признала потерпевших и возложила на компанию ответственность за компенсации вреда и моральный ущерб. Судебное разбирательство стартует в 2026 году.

ООО «Экскурсионный комплекс «Жемчужина» управляет объектом с середины 2000-х в частной собственности. Инцидент повторил ЧП 2021 года, когда туристы вывалились из кресла. Власти КБР ужесточают контроль за туристической инфраструктурой: старые подъемники рискуют лицензиями, инвесторам грозят проверки и штрафы до миллионов рублей за нарушения безопасности.

Станислав Маслаков