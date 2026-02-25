Рассматривавший дело Ивана Геля судья Иловлинского райсуда подал в отставку
Квалификационная коллегия судей Волгоградской области удовлетворила заявление об отставке судьи Иловлинского районного суда Вячеслава Пичугина. Соответствующую информацию ККС опубликовало на своем сайте 24 февраля.
Фото: Иловлинский районный суд Волгоградской области
В сентябре 2024 года господин Пичугин рассматривал дело экс-главы Иловлинского района Ивана Геля, которого обвиняли в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Поводом для уголовного дела стала гибель начальника районного отдела ГО и ЧС Александра Переярина при тушении пожара на хуторе Стародонском в августе 2022 года. Еще трое подчиненных получили ожоги. По версии следствия, они исполняли поручение главы района Ивана Геля. При этом ликвидация огня не относилась к их компетенциям. В конце сентября 2024 года судья Вячеслав Пичугин постановил направить дело бывшего чиновника по подсудности.
В декабре 2024 года дело по этой же статье поступило судье Андрею Кузнецову, который в в августе 2025 года возвратил материалы прокурору. Решение было обжаловано. После этого господин Кузнецов подал в отставку В октябре дело снова стал рассматривать господин Пичугин, который теперь тоже сложил полномочия.