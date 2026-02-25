В Саратове детский омбудсмен рассказала о восьмилетних преступниках

В Саратовской области за прошлый год поступило 1215 обращений в аппарат Уполномоченного по правам ребенка. Об этом сообщила Юлия Васильева на заседании думы, отметив, что большинство жалоб поступило через телефон «горячей линии».

Уполномоченный по правам ребенка Саратовской области Юлия Васильева

Основными темами обращений стали вопросы, связанные с образованием, правом на семейное воспитание, защитой от насилия и охраной здоровья несовершеннолетних. Особое внимание уделяется детям с инвалидностью, включая обеспечение специализированного лечебного питания для детей с фенилкетонурией.

В регионе отмечается рост преступности среди детей младшего возраста. В центрах временного содержания находятся несовершеннолетние в возрасте от восьми до десяти лет, которые не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности по закону.

Юлия Васильева указала на отсутствие в регионе программы правового воспитания. Она подчеркнула, что как дети, так и родители зачастую не осведомлены о последствиях правонарушений, включая драки.

Омбудсмен призвала уделять особое внимание профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, подчеркнув необходимость системного подхода к защите прав детей.

Татьяна Смирнова