Дело о серийных изнасилованиях в Волгограде передано в суд

В Волгограде под суд пойдет рецидивист, обвиняемый в нескольких преступлениях против половой неприкосновенности и свободы личности, а также в разбойном нападении (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ, ч. 1 ст. 162 УК РФ). Мужчина уже был неоднократно судим за аналогичные действия, в том числе в другой стране, сообщили в региональном следственном комитете.

Фото: Архив «ОМ» В Волгограде будут судить насильника-рецидивиста

Фото: Архив «ОМ»

Следствие установило, что 6 июня прошлого года на железнодорожной платформе «Акварель» в Волгограде фигурант напал на 19-летнюю девушку. Обвиняемый обхватил ее за шею, ударил несколько раз, угрожая при этом убийством. После этого он отвел пострадавшую в безлюдное место и изнасиловал. Девушка попыталась сбежать, но фигурант вновь избил ее, забрал телефон и скрылся.

7 июня 2025 года, на следующий день, обвиняемый изнасиловал 27-летнюю женщину. Свою жертву фигурант встретил на железнодорожной станции «Ельшанка» в Волгограде. Преступление было совершено по аналогичной схеме.

Известно, что в мае прошлого года обвиняемый попытался изнасиловать 27-летнюю женщину в Краснодаре. На предлог фигуранта пройти с ним в арендованную квартиру потерпевшая ответила отказом. Несмотря на физическую силу и угрозы убийством со стороны рецидивиста, женщине удалось вырваться и сбежать.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый уже ознакомился с его материалами. Следствие установило, что мужчина не имеет места жительства и регистрации в РФ.

Марина Окорокова