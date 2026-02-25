В Ростове изменили требования к наружной рекламе

Депутаты Ростовской городской думы приняли изменения в положение о рекламных и информационных конструкциях, регулирующие размещение наружной рекламы. Корректировки направлены на оптимизацию визуального восприятия рекламных конструкций с архитектурным обликом города. Об этом в своем Telegram-канале сообщает председатель думы Лидия Новосельцева.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По новым правилам, рекламные экраны, площадь которых более 30 кв. м, будут размещаться на фасадах нежилых зданий. При этом площадь и пристроенной части должна превышать 1,5 кв. м, а установка экранов должна быть предусмотрена на этапе проектирования или реконструкции здания.

Особое внимание уделяется минимизации негативного воздействия рекламных конструкций на городскую среду и комфорт жителей. В договорах на размещение экранов должны быть детально прописаны требования к уровню яркости их излучения, чтобы не создавать помех движению на дорогах и неудобств жителям окрестных домов.

Наталья Белоштейн