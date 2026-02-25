Нижегородский центр промышленной робототехники планируют запустить в 2026 году

Центр развития промышленной робототехники в Нижегородской области должен начать работу в 2026 году. Об этом сообщили в региональном правительстве по итогам выступления премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Государственной думе 25 февраля.

В своем выступлении господин Мишустин отметил, что станкостроение остается базовой отраслью для всех производств: «Особый акцент делаем на автоматизации. Для разработки и внедрения таких решений сформированы мощные центры промышленной робототехники в Московском регионе, Татарстане, Пермском крае, в Нижегородской, Самарской, Челябинской и Томской областях. Как результат, по оценкам экспертов, у нас число роботов выросло больше чем в 1,5 раза, а доля отечественных станков и инструментов в стране составила уже треть от их общего количества».

Как писал «Ъ-Приволжье», создание центра робототехники в Нижегородской области идет в рамках нацпроекта «Средства производства и автоматизации». Создают центр на базе Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) им. Р.Е. Алексеева, который получил на эти цели федеральный грант в 295 млн руб. На сегодняшний день сформирована команда Центра развития промышленной робототехники, закуплена большая часть оборудования, идет подготовка помещений под размещение лабораторий.

По словам нижегородского губернатора Глеба Никитина, разработка собственных станков и инструмента, повышение уровня автоматизации, роботизации, и производительности труда являются фундаментальными задачами для развития нашей промышленности, экономики и страны в целом.

«В Нижегородской области сильнейшие научные школы, талантливые и высококвалифицированные ученые и инженеры, что послужит хорошей базой для эффективной работы нового центра. Мы должны сделать все возможное, чтобы к 2030 году вывести регион на лидирующие позиции по плотности роботизации»,— уверен глава региона.

