В Новороссийске УК оштрафовали на 800 тыс. руб. за наем рабочего из Таджикистана

Октябрьский районный суд Новороссийска привлек к административной ответственности управляющую компанию (УК) «Кутузовская» за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы. Организации назначен штраф в размере 800 тыс. руб., узнал «Ъ-Новороссийск».

Как установлено в ходе судебного заседания, в 2025 году УК «Кутузовская» заключила трудовой договор с гражданином Таджикистана для работы в должности разнорабочего. При проверке выяснилось, что иностранец имел патент, дающий право на трудовую деятельность в России. Однако деятельность управляющей компании подпадает под действие регионального законодательства, ограничивающего труд мигрантов. В соответствии с постановлением губернатора Краснодарского края, в 2025 году в регионе действует запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, работающих по патентам, в ряде сфер экономики. В этот перечень входят операции с недвижимым имуществом (код ОКВЭД 68). Поскольку одним из основных видов деятельности ООО УК «Кутузовская» является управление недвижимым имуществом, прием на работу гражданина Таджикистана был признан нарушением.

В суде представитель компании пытался оспорить обвинение, ссылаясь на постановление правительства РФ, допускающее определенную долю (до 70% от общей численности) иностранных работников в штате управляющих организаций. Суд эти доводы отклонил, разъяснив, что региональные власти имеют право самостоятельно устанавливать ежегодные запреты для мигрантов с патентом, и в данном случае приоритет имеют нормы краевого законодательства.

Действия ООО УК «Кутузовская» были квалифицированы по ч. 1 ст. 18.17 КоАП РФ (Несоблюдение установленных в отношении иностранных граждан ограничений на осуществление отдельных видов деятельности). При назначении наказания суд учел характер правонарушения и отсутствие смягчающих обстоятельств, назначив штраф в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи для юридических лиц — 800 тыс. руб.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Краснодарском краевом суде.

Наталья Решетняк