В Саратовской области насчитывается более шести тысяч детей-сирот

В Саратовской области за год количество детей, отобранных у родителей, сократилось почти вдвое. Об этом на заседании областной думы сообщила уполномоченный по правам ребенка Юлия Васильева в отчете за 2024 год.

Уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Юлия Васильева

Фото: Саратовская областная Дума

По ее словам, сокращение связано с изменением подхода к работе органов и учреждений системы профилактики, которые теперь уделяют больше внимания поддержке семей. В начале 2025 года в регионе насчитывалось 6313 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из которых 545 находились в государственных учреждениях.

Васильева отметила, что всероссийская инспекция по профилактике социального сиротства поставила перед регионами цель снизить число детей в специализированных учреждениях к 2030 году в два раза, при этом акцент делается на семейные формы поддержки.

Омбудсмен подчеркнула необходимость оказания помощи родителям, в том числе в восстановлении родительских прав. В частности, в период с января по май 2025 года восстановлены родительские права у двух взрослых в отношении пяти детей, еще двое были восстановлены в январе-феврале. В настоящее время ведется работа с восемью заявлениями.

Во втором полугодии 2025 года выявлено 11 лиц, которым требуется сопровождение при восстановлении родительских прав. Всего за отчетный период в регионе зафиксировано 13 случаев восстановления прав родителей.

