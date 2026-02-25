Госдеп США направил Украине ноту из-за удара по порту в Новороссийске

Государственный департамент США требует от Украины прекратить атаки по объектам, затрагивающим экономические интересы штатов. Об этом пишет «Ъ», ссылаясь на слова посла Украины в США Ольги Стефанишиной в интервью CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Госдеп США направил Киеву официальное дипломатическое уведомление с требованием воздержаться от ударов по экономической инфраструктуре. Стефанишина считает, что атаки ВСУ по Новороссийску повлияли на ряд американских инвестиций.

«Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, осуществляемые через Казахстан. И мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздерживаться от нападок на американские интересы»,— сказала посол Украины в США.

По словам Ольги Стефанишиной, соединенные штаты не призывали Украину воздерживаться от атак по энергетической и военной инфраструктуре России в целом.

ВСУ нанесли удар по порту Новороссийска в ноябре 2025 года, повредив ключевую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, что привело к снижению поставок.

Кристина Мельникова