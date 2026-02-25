В Ставрополе откроется музей космонавтики

Северо-Кавказский федеральный университет в Ставрополе формирует коллекцию экспонатов для нового научно-образовательного музея космонавтики, который откроется в апреле 2026 года к 65-летию полета Юрия Гагарина, сообщает пресс-служба университета.

Фото: пресс-служба СКФУ

И.о. ректора СКФУ профессор Татьяна Шебзухова обратилась к бизнес-сообществу и жителям Ставропольского края с просьбой передать в дар тематические предметы из частных собраний. Университет создает интерактивный комплекс, чтобы популяризировать историю освоения космоса и укрепить позиции региона в высокотехнологичных отраслях.

Жители региона жертвуют почтовые марки, открытки, календари, фотографии, книги и новогодние игрушки в виде ракет и спутников — артефакты быта 1950–1980-х годов, символизирующие триумф советской космонавтики. СКФУ фиксирует фамилии всех дарителей в экспозиции, что стимулирует участие коллекционеров и предпринимателей.

Музей объединит два зала и лекторий для 30 тыс. студентов СКФУ, школьников и специалистов астрофизики. Стенды раскроют устройство Вселенной, ключевые миссии российской космонавтики, биографии 134 космонавтов и работу четырех астрофизических обсерваторий страны, включая единственную университетскую на Северном Кавказе. Проект реализует федеральную программу «Приоритет 2030»: вуз инвестировал в телескоп и астрономический купол, завершил монтаж для подготовки кадров в астрономии и популяризации знаний среди населения.

С марта 2026 года стартует астрономическая школа «Автостопом по Вселенной» для школьников Ставрополя и всех интересующихся. Новый музей дополнит 20 аналогичных комплексов в России и существующие фонды СКФУ: зоологический, гематологический, геологический, литературный плюс интерактивный центр высшего образования 2023 года. Инициатива усиливает образовательный и инновационный потенциал Ставрополья, где местные ученые и бизнес десятилетиями сотрудничают с Роскосмосом.

Станислав Маслаков