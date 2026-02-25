Жительницу Дагестана осудили на 8 лет за терроризм в Сирии

Бабаюртовский районный суд Дагестана приговорил местную жительницу к восьми годам лишения свободы за участие в террористической организации в Сирии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на УФСБ по республике.

Женщина признана виновной по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства). Исполнение приговора отложено до 29 октября 2032 года, когда ребенку осужденной исполнится 14 лет.

Согласно материалам дела, в апреле 2014 года жительница Дагестана выехала в Сирию и присоединилась к международной террористической группировке, запрещенной в России. Там она готовила пищу, шила обмундирование, ухаживала за ранеными и выполняла другие задачи. После падения правящего режима в Сирии осужденная находилась в лагере для беженцев. В декабре 2024 года она вернулась в Россию, где была задержана.

Верховный суд республики оставил приговор суда первой инстанции без изменения.

Валерий Климов