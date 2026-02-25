Шесть несовершеннолетних нижегородцев умерли от отравления наркотиками за год

За 2025 год в Нижнем Новгороде зафиксировано 111 фактов отравления наркотическими средствами, 54 из них — с летальным исходом, в том числе в шести случаях погибли несовершеннолетние, рассказал начальник городского УМВД Олег Соколов на заседании гордумы 25 февраля.

По его словам, подростков и молодых людей в возрасте до 20 лет все чаще привлекают к распространению наркотиков. В одном случае несовершеннолетнего к наркораспространению привлекла его мать, возбуждено уголовное дело.

Начальник УМВД рассказал также, что за год полицейские изъяли из незаконного оборота в Нижнем Новгороде 44 кг наркотиков. Зафиксировано 98 преступлений по ст. 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»).

К административной ответственности за немедицинское потребление веществ в 2025 году привлечено 817 человек. Раскрыто более 1,1 тыс. фактов сбыта наркопрепаратов и семь фактов легализации доходов, полученных от продажи наркотиков.

Помимо этого, полицейские Нижнего Новгорода направили в Роскомнадзор для блокировки информацию о 1,96 тыс. интернет-сайтах, пропагандирующих потребление наркотических веществ.

Как писал «Ъ-Приволжье», в марте 2025 года наркотиками отравилась полуторагодовалая девочка.

Галина Шамберина