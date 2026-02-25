Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Дону из-за черных бакланов сокращается популяция рыб

В Ростовской области рыбоводческая отрасль столкнулась со сложностями из-за экспансии черного баклана, который адаптировался к местным водоемам и значительно сократил популяцию рыбы. Традиционные методы отпугивания оказались неэффективны. Об этом сообщил 161.RU со ссылкой на данные президента ассоциации «Большая рыба» Александра Ершова.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По информации господина Ершова, черный баклан — инвазивный вид, быстро адаптирующийся к условиям. Для контроля популяции необходимы биотехнические мероприятия или химические средства. Проблема требует комплексного подхода с участием государственных органов, научных учреждений и рыбоводов для сохранения биоразнообразия и устойчивого развития рыбного хозяйства.

В свою очередь, заместитель министра экологии и природных ресурсов Ростовской области Алексей Гринев сообщил, что ранее рассматривалось предложение включить черного баклана в список охотничьих видов. Однако это решение было отвергнуто, так как охота на баклана не ведется.

По его словам, министерство, опираясь на обращения рыбоводческих хозяйств, выдает разрешения на отстрел в количестве, которое они считают необходимым. Однако эта мера оказалась неэффективной.

Теперь же Минприроды обратилось в ЮНЦ РАН за экспертным мнением по ситуации с бакланами. Ученые же заявили о необходимости проведения комплексных научных исследований. Они предложили пятилетний проект, включающий изучение мест гнездования баклана и выявление его колоний.

Цель этих исследований — разработка и применение биологических методов воздействия, которые позволят сократить популяцию черного баклана, не нанося вреда другим видам водоплавающих птиц.

