На Дону осудили экс-начальника отдела полиции за организацию незаконной миграции

На основании материалов УФСБ России по Ростовской области, за организацию незаконного канала миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) к пяти годам лишения свободы условно приговорили бывшего начальника отделения по вопросам миграции ОП №5 (Цимлянск) МУ МВД России «Волгодонское» Александра Еремкина и местного жителя Парвиза Алиева. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оперативники установили, что Парвиз Алиев подбирал иностранцев, находящихся на территории РФ с нарушениями миграционного законодательства, а начальник отделения по вопросам миграции Александр Еремкин готовил документы для постановки их на миграционный учет.

Кроме условного срока, Еремкин лишен права занимать должности в правоохранительных органах на пять лет и лишен звания майора полиции.

Наталья Белоштейн