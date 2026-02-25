Саратовские чиновники попали под следствие из-за незаконного сноса дома

В Саратове возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Волжского района. Их подозревают в превышении должностных полномочий при реализации муниципальной программы в сфере ЖКХ (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщили в региональном следственном комитете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратове чиновники незаконно снесли частный дом

Фото: СКР по Саратовской области В Саратове чиновники незаконно снесли частный дом

Фото: СКР по Саратовской области

По версии следствия, районная администрация заключила контракт на разработку проектно-сметной документации и последующий снос многоквартирного дома на ул. Соборной, 12/109. При этом один из снесенных объектов находился в частной собственности. Его включение в программу было необоснованным, а снос — незаконным.

Должностные лица выполненные работы приняли, подписали акт и оплатили их подрядчику. В результате более 1 млн руб. бюджетных средств были излишне израсходованы, а собственникам незаконно снесенного строения причинен ущерб на сумму более 4,9 млн руб. Расследование уголовного дела продолжается.

Марина Окорокова