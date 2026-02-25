В Красногвардейском районе на модернизацию коммунальной сети направят 101,5 млн

В селе Красногвардейском Адыгеи запланированы работы по модернизации водопроводной системы в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Общее финансирование составляет 101,5 млн руб. из федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея.

Проект включает реконструкцию водопроводной сети протяженностью 15,3 км. Подрядчики проложат новые трубы и установят 108 колодцев для обеспечения стабильной работы системы водоснабжения и удобства ее обслуживания.

Обновленная инфраструктура предоставит качественное и бесперебойное водоснабжение более чем 2,5 тыс. человек. К системе подключат государственные и муниципальные учреждения, социальные объекты и частные домовладения. По данным минстроя, модернизация повысит надежность подачи воды, снизит риск аварий и улучшит условия проживания.

Завершение строительства водопроводной сети запланировано на 2027 год.

Алина Зорина