Жителей Челябинской области предупредили о повышенном загрязнении воздуха

В семи городах Челябинской области объявлен режим неблагоприятных для рассеивания вредных выбросов в атмосфере метеоусловий первой степени опасности. Он начал действовать 24 февраля и продлится до 27 февраля. Информация об этом размещена на сайте регионального гидрометцентра.

Так, до 26 февраля режим НМУ действует в Магнитогорске, а до 27 февраля — в Челябинске, Карабаше, Коркино, Златоусте, Сатке и Аше.

Неблагоприятные метеоусловия, такие как туман или штиль, способствует накоплению загрязняющих веществ в воздухе. Первая степень опасности является минимальной. При режиме НМУ предприятиям региона рекомендуют снизить количество выбросов.

Ольга Воробьева