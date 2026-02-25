Росприроднадзор в КЧР взыскивает 308,6 млн рублей за ущерб почвам от свалки

Северо-Кавказское управление Росприроднадзора взыскивает с арендатора земли, устроившего свалку, возмещения вреда почвам в размере 308,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба Росприроднадзора РФ

Несанкционированная свалка была обнаружена в Абазинском районе Карачаево-Черкесии на площади более 11 тыс. кв. м.

Требование о добровольном возмещении вреда почвам собственнику направили в июле 2025. Но он его проигнорировал.

«Черкесский городской суд в декабре 2025 года возложил обязанность оплаты на арендатора — ООО „Призер“. Управление направило требование о компенсации причиненного почвам вреда арендатору», — отметили в управлении.

В ведомстве добавили, если организация своевременно не возместит сумму ущерба, управление обратится в суд с иском о принудительном взыскании.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Призер» зарегистрировано в Карачаево-Черкесии в 2017 году. Основной вид деятельности — разработка гравийных и песчаных карьеров. Учредителем компании является Руслан Ружицкий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Убыток общества за 2024 год составил 59 тыс. руб.

Наталья Белоштейн