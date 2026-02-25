Городец хочет попросить у региона деньги на ремонт ДК с обрушившейся крышей

В городе Заволжье Городецкого муниципального округа в ночь на 23 февраля под тяжестью снега рухнула часть кровли Дворца культуры. По данным муниципальной комиссии, площадь повреждения составила около 180 кв. м — около 10% от всей кровли ДК. Здание является объектом культурного наследия, и его восстановление может проводиться только силами специализированных подрядчиков с соответствующей лицензией. В Заволжье таких организаций нет.

Проектно-сметная документация по ремонту ДК была изготовлена еще в 2021 году, однако тогда средств из вышестоящих бюджетов на проведение работ Городецкий округ не получил. Сейчас в Заволжье консервируют участок обвалившейся крыши и намерены заказать проект ремонта кровли в компании «Асгард», ранее выполнившей проект ремонта ДК.

По мнению директора ДК в Заволжье Людмилы Захаровой, в дальнейшем лучше не ограничиваться ремонтом кровли, а все-таки провести необходимый полный ремонт здания, на который в ценах 2025 года потребуется 156 млн руб. Средства на ремонт Дворца культуры муниципалитет планирует запросить в областном бюджете, однако сейчас деньги на эти цели в госпрограммах Нижегородской области отсутствуют.

Иван Сергеев