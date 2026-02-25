Прокуратура проверяет информацию о сбросе канализационных отходов в Увилиды

Челябинская природоохранная прокуратура и прокуратура Аргаяшского района проверяют данные о том, что ассенизаторы загрязняют озеро Увильды фекальными отходами. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

О сбросе отходов в водоем начали сообщать СМИ. Отмечается, что ассенизаторы после откачки отходов из домов в поселках, где нет централизованной канализации, сливают их в колодцы в соседних лесах. Оттуда стоки попадают в грунт и в Увильды, являющиеся памятником природы. Загрязнение озера создает угрозу для местной экосистемы и здоровья граждан, подчеркивают в прокуратуре.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Виталина Ярховска