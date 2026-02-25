Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Более 800 человек остались без воды в Новороссийске

В Восточном районе Новороссийска произошло аварийное отключение воды из-за утечки. По данным МУП «Водоканал», без водоснабжения находятся 850 человек.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Утечка была обнаружена на трубопроводе в районе улицы Рабочая, 24. С 13:00 подачу воды приостановили в часть зоны №3, отключение коснулось следующих адресов:

  • ул. Аршинцева, 25, 25А
  • ул. Михаила Борисова, 13, 15, 15А, 16, 17, 18, 26, 34, 36, 38
  • ул. Первомайская, 11

Воду также отключили в котельной больницы моряков и котельной на ул. Аршинцева, 25А. Время восстановления подачи в настоящее время не уточняется.

«Водоканал» будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам. В ресурсоснабжающей организации заявили, что чрезвычайная ситуация в связи с отключением не прогнозируется.

София Моисеенко

