Более 800 человек остались без воды в Новороссийске
В Восточном районе Новороссийска произошло аварийное отключение воды из-за утечки. По данным МУП «Водоканал», без водоснабжения находятся 850 человек.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Утечка была обнаружена на трубопроводе в районе улицы Рабочая, 24. С 13:00 подачу воды приостановили в часть зоны №3, отключение коснулось следующих адресов:
- ул. Аршинцева, 25, 25А
- ул. Михаила Борисова, 13, 15, 15А, 16, 17, 18, 26, 34, 36, 38
- ул. Первомайская, 11
Воду также отключили в котельной больницы моряков и котельной на ул. Аршинцева, 25А. Время восстановления подачи в настоящее время не уточняется.
«Водоканал» будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам. В ресурсоснабжающей организации заявили, что чрезвычайная ситуация в связи с отключением не прогнозируется.